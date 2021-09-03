Путин оценил доклад спецслужб США о происхождении COVID

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку докладу спецслужб Соединённых Штатов Америки, в котором делается вывод, что коронавирус появился не в результате утечки из лаборатории в Китае. Эту тему глава государства затронул по просьбе модератора в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

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По словам Путина, такой вывод стоило сделать раньше, а сейчас необходимо отбросить политизацию и сообща бороться с пандемией и преодолевать её последствиями.

Разрешённая к публикации версия доклада спецслужб США была обнародована на минувшей неделе. Согласно документу, американское разведсообщество не сумело прийти к однозначному выводу о происхождении СOVID-19.