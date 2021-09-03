Президент России Владимир Путин признался, что у него нет мобильного телефона. Об этом глава государства рассказал на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Пул 3».
Напомним, ВЭФ проходит во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) со 2 по 4 сентября. Мероприятие было учреждено указом президента РФ в 2015 году. Основные цели форума – содействие развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.