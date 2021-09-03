Чубайс рассказал о провале российской угольный стратегии

Россия не сможет реализовать стратегию развития угольной промышленности, поскольку в её основе — рост экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в Китай. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он отметил, что Китай намерен остановить рост потребления угля, а в будущем снизить его. Стратегия неработоспособна в данных условиях.

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Об этом Чубайс заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021), выступая на сессии «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», сообщил РБК.

«Китай — крупнейший рынок угля, необъятный, гигантский, сооружаются новые угольные станции — давайте экспортировать туда, писали мы в стратегии, утверждённой год назад», — отметил спецпредставитель президента.

Он напомнил, что 22 апреля 2021 года глава КНР Си Цзиньпин на глобальном саммите заявил, что Китай берёт под жесточайший контроль любой прирост объёма потребления угля, а с 2025 года начинает сокращение использования этого ископаемого топлива. По словам спецпредставителя президента, российская стратегия «провалилась, она неработоспособна, она не может быть реализована в этой ситуации».

Россия не может повлиять на политику КНР и её климатическую повестку.

«Или чем дальше — тем больше закрывать глаза, продолжая на всей скорости двигаться в сторону бетонной стены», — подчеркнул чиновник.