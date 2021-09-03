В Совфеде прокомментировали переговоры Байдена и Зеленского

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Пушков отметил, что главы государств не затронули вопрос выполнения Минских соглашений. Он подчеркнул, что «по факту и по сути» США никогда не поддерживали данные договоренности. Прежний спецпредставитель по Украине Курт Волкер в основном был спецпредставителем по их срыву, добавил парламентарий.

Член Совфеда заключил, что для Вашингтона их упоминание является вопросом политической риторики и конъюнктуры, поэтому по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным Байден отметил, что дипломатия по линии Минских соглашений будет продолжена, а с Зеленским — нет.

«В чем здесь победа Зеленского? В том, что, не выполняя соглашения, Киев окончательно теряет Донбасс? Странная "победа"», — подчеркнул сенатор.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая высказалась о позе президента США во время переговоров с украинским лидером.

«Байден просто хочет в туалет», — заявила Богуцкая, комментируя позу главы США со скрещенными ногами.