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Лавров призвал талибов и ополчение Афганистана к диалогу

Газета.Ru
3 часа назад

Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) откажется от планов по началу боев в провинции Панджшер и начнет диалог с силами сопротивления Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров призвал талибов и ополчение Афганистана к диалогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр выразил надежду, что переговоры между сторонами конфликта завершатся успехом.

«Надеюсь, что переговоры все-таки закончатся переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы», — заявил Лавров.

Ранее силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили о том, что к атакующим их боевикам движения «Талибан» присоединились бойцы террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

1 сентября глава комиссии по руководству «Талибана» Амир Хан Моттаки заявил, что переговоры с антиталибским сопротивлением в провинции Панджшер окончились провалом.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.

* Организация запрещена в России

Политика,Амир Хан,Сергей Лавров,Талибан,Аль-Каида,МИД,Москва,Россия,Афганистан,
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