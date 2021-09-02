Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом

Первым коммунистом в истории был Иисус Христос. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает в своем Telegram-канале URA.RU.

«Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете», — заявил лидер коммунистов.

Он также добавил, что «главный лозунг коммунизма — "Кто не работает, тот не ест" — написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам».

«Надо изучать Библию», — констатировал Зюганов.