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Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом

Lenta.ru
1 час назад

Первым коммунистом в истории был Иисус Христос. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает в своем Telegram-канале URA.RU.

Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете», — заявил лидер коммунистов.

Он также добавил, что «главный лозунг коммунизма — "Кто не работает, тот не ест" — написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам».

«Надо изучать Библию», — констатировал Зюганов.

19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Политика,Геннадий Зюганов,Иисус Христос,КПРФ,Госдума,РИА Ura.ru,
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