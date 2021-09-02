Песков: Путин не хочет, чтобы за него вели соцсети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в ходе марафона «Новое знание» на полях Восточного экономического форума, что Владимир Путин не ведет соцсети. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам представителя Кремля, у главы государства не хватает времени на ведение социальных сетей.

«Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным», — добавил Песков.