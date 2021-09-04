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Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке

Вечерняя Москваиещё 23
12 минут назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 3 сентября, прокомментировала слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка» минских соглашений.

Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке
Фото: МИД РФМИД РФ

Арестович сказал, что Украина снялась с «крючка» минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, и назвал это «прорывным достижением». Данное высказывание он сделал после визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и его переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

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— «Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Политика,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,Украина,
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