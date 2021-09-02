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Пенсионеры получили единовременные выплаты по решению «Единой России»

Газета.Ru
18 минут назад

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать неработающие и работающие военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Об этом сообщается на сайте партии "Единая Россия".

Пенсионеры получили единовременные выплаты по решению «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первыми средства получат граждане, которым начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн пенсионеров получат деньги через "Почту России" с 3 сентября. Уточняется, что для получения единовременной выплаты пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов.

Кроме того, эти средства нельзя взыскивать по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 454 млрд руб. на единовременные выплаты пенсионерам.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания заявила, что социальные выплаты получат около 43 млн россиян. Она подчеркнула, что тем гражданам, которые получают пенсии на банковскую карту, выплаты поступят в четверг, 2 сентября.

Голикова сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание "Единой России" с Минтрудом, на котором был проработан механизм предоставления такой выплаты.

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