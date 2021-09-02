Захарова посмеялась над отношением к Украине в Эстонии

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд на украинском форуме «Крымская платформа» и реакцию на него в украинском государстве. Дипломат посмеялась над обменом репликами в своем Telegram-канале.

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Захарова напомнила о словах Кальюлайд по поводу украинской коррупции и опасности инвестиций в украинский бизнес. Помимо этого, она вспомнила о том, что власти Украины заявили о своем разочаровании и назвали заявление эстонского лидера «неуместным».

«В общем, Киев обиделся», — сыронизировала дипломат, добавив, что заявление стало «эстонским холодным душем» для украинцев и застало их врасплох.

Она подчеркнула, что Таллин, однако, пообещал усилить военную поддержку Украины — предоставить чертежи для военного госпиталя, возводить который будут представители Германии.