В Госдуме объяснили отсрочку переезда в Новую Москву

Несколько лет назад обсуждался проект, в рамках которого административные здания будут располагаться в посёлке Коммунарка.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская рассказала, что пока этот вопрос отложен.
«Здание, в котором мы работаем на Охотном ряду, требует или серьёзного ремонта, или серьёзной реконструкции, потому что у нас были протечки в зале заседаний. Но всё упирается и в финансы, и в ситуацию Вот мы сейчас концентрированы: рядом Белый дом, рядом Кремль, рядом администрация, рядом министерства какие-то на Садовом кольце. А здесь уже вопрос расстояний, а при наших пробках Так что пока этот процесс завис».
Сейчас в Коммунарке располагаются жилые дома, этот посёлок активно застраивается.