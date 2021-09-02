В Госдуме объяснили отсрочку переезда в Новую Москву

«Здание, в котором мы работаем на Охотном ряду, требует или серьёзного ремонта, или серьёзной реконструкции, потому что у нас были протечки в зале заседаний. Но всё упирается и в финансы, и в ситуацию Вот мы сейчас концентрированы: рядом Белый дом, рядом Кремль, рядом администрация, рядом министерства какие-то на Садовом кольце. А здесь уже вопрос расстояний, а при наших пробках Так что пока этот процесс завис».