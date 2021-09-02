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В Госдуме объяснили отсрочку переезда в Новую Москву

Говорит Москва
50 минут назад

Несколько лет назад обсуждался проект, в рамках которого административные здания будут располагаться в посёлке Коммунарка.

В Госдуме объяснили отсрочку переезда в Новую Москву
Фото: ТАССТАСС

В эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская рассказала, что пока этот вопрос отложен.

«Здание, в котором мы работаем на Охотном ряду, требует или серьёзного ремонта, или серьёзной реконструкции, потому что у нас были протечки в зале заседаний. Но всё упирается и в финансы, и в ситуацию Вот мы сейчас концентрированы: рядом Белый дом, рядом Кремль, рядом администрация, рядом министерства какие-то на Садовом кольце. А здесь уже вопрос расстояний, а при наших пробках Так что пока этот процесс завис».

Сейчас в Коммунарке располагаются жилые дома, этот посёлок активно застраивается.

Политика,Галина Хованская,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",Москва,
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