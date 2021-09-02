Владивосток может стать первым дальневосточным городом-миллионником

«Мы бы хотели запустить масштабный проект, уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник)... Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока, и в сочетании с созданием владивостокской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком» — сказал министр.