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Владивосток может стать первым дальневосточным городом-миллионником

Газета.Ruиещё 6
27 минут назад

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Владивосток планируется расширить, чтобы он в обозримом будущем стал первым городом на Дальнем Востоке, число жителей которого составит миллион человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Владивосток может стать первым дальневосточным городом-миллионником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы бы хотели запустить масштабный проект, уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник)... Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока, и в сочетании с созданием владивостокской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком» — сказал министр.

Он отметил, что эта агломерация может появиться «на горизонте 10 лет». По его мнению, Владивосток заслуживает статуса города-миллионника, и его жители должны к этому стремиться.

Заявление было сделано на Восточном экономическом форуме, который проходит со 2 по 4 сентября в столице Приморья.

Политика,Алексей Чекунков,Владивосток,
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