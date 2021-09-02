Опубликовано видео встречи Зеленского и Байдена в США

На кадрах, появившихся в интернет пространстве Зеленский снимает маску и одобрительно кивает. Улыбка не сходит с его лица.

Сообщается, что лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию».