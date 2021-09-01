Путин назначил нового посла России в Уганде

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Владлена Семиволоса чрезвычайным и полномочным послом в Уганде и освободил от этой должности Александра Полякова.

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Документ о новом назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил Полякова от должности главы российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Южном Судане.