Путин назначил нового посла России в Уганде

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Владлена Семиволоса чрезвычайным и полномочным послом в Уганде и освободил от этой должности Александра Полякова.
Документ о новом назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом Путин освободил Полякова от должности главы российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Южном Судане.
Ранее Путин подписал указ о назначении замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Тимура Забирова послом в ОАЭ.