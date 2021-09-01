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Путин сменил посла России в Уганде

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Владлена Семиволоса чрезвычайным и полномочным послом в Уганде и освободил от этой должности Александра Полякова.

Путин назначил нового посла России в Уганде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ о новом назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил Полякова от должности главы российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Южном Судане.

Ранее Путин подписал указ о назначении замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Тимура Забирова послом в ОАЭ.

Политика,Александр Поляков,Владимир Путин,МИД,Россия,Уганда,
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