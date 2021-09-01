Путин рассказал о спасении своего отца в блокадном Ленинграде .Видео

«Вот история в моей семье. Отец мой воевал и попал в «мясорубку» к немцам, выжить было сложно, отец был ранен, и его нужно было переправить в госпиталь на другую сторону реки Невы. Желающих это сделать было немного, это очень опасно. Оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Доставил в госпиталь, обнял и сказал: «Ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать». Вот это дружба, чувство долга перед другом, Родиной», — отметил Путин.