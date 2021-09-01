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Путин рассказал о спасении своего отца в блокадном Ленинграде .Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

На встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке президент Путин поделился историей дружбы и спасения своего отца во время Великой Отечественной войны.

«Настоящая дружба — это когда мы не просто уважаем человека, а признаем, что он лучше нас, умнее, добрее. Вторая составляющая дружбы — когда мы готовы друга не просто поддержать, но при определенных обстоятельствах готовы на жертвы ради друга», — заявил российский лидер.

В качестве примера он привел историю, которая произошла в жизни его отца.

«Вот история в моей семье. Отец мой воевал и попал в «мясорубку» к немцам, выжить было сложно, отец был ранен, и его нужно было переправить в госпиталь на другую сторону реки Невы. Желающих это сделать было немного, это очень опасно. Оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Доставил в госпиталь, обнял и сказал: «Ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать». Вот это дружба, чувство долга перед другом, Родиной», — отметил Путин.

Политика,Общество,Видео,Санкт-Петербург,Владивосток,
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