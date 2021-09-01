Союз журналистов России обсудит в Госдуме закон об иноагентах

«Это очевидная манипуляция. Мы разберемся. < > С какой стати их назначают на другую, на точно такую же [должность]? Вы не можете [работать ]? Не можете — выйдите вон!» — возмутилась Памфилова. В ходе заседания выяснилось, что часть сотрудников, уволившихся из комиссий, закрепленных за ТИК 48, были назначены в подразделения ТИК 47. Причем назначены они были 26 августа, а предыдущих постов лишились лишь 31 августа, то есть несколько дней были членами двух избиркомов одновременно, что запрещено законом. В горизбиркоме ситуацию с «двойным членством» объяснили ошибкой ТИК 47. Решение этой комиссии о назначении уволившихся председателей было приостановлено. Ранее «ФедералПресс» писал, что директор СЗИУ РАНХиГС Шамахов снялся с выборов в заксобрание Петербурга. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева