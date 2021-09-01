«Основные угрозы для Байкала – это стоки сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального хозяйства. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определенные решения на этот счет приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии. Так что такое решение есть, принято, финансирование выделяется. Только надо еще раз проверить, я это сделать объемы этого финансирования и сроки выделения соответствующих этих ресурсов», – ответил Владимир Путин.