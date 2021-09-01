Президента России Владимира Путина попросили подписаться на YouTube-канал. С такой просьбой к главе государства во время встречи с учениками Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке обратился мальчик Егор. Видеотрансляцию публикует в YouTube «RT на русском».
«А что нужно подписать? Ладно. Хорошо. Подумаю», – ответил президент.
Кроме того, юный блогер рассказал российскому лидеру о сложившейся ситуации на Байкале и попросил выделить средства на строительство новых очистных сооружений.
«Основные угрозы для Байкала – это стоки сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального хозяйства. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определенные решения на этот счет приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии. Так что такое решение есть, принято, финансирование выделяется. Только надо еще раз проверить, я это сделать объемы этого финансирования и сроки выделения соответствующих этих ресурсов», – ответил Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что 1 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток, где он планирует принять участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.