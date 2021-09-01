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«Это тоже новый год»: Путин поздравил школьников. Видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» поздравил школьников и студентов, а также преподавателей с новым учебным годом. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU».

«Я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. Ведь один из любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это тоже же Новый год, только новый учебный год», – отметил в своем обращении российский лидер.

1 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он планирует принять участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.

Политика,Общество,Видео,Владимир Путин,Комсомольская правда,
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