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Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал презентацию президентом Украины Владимиром Зеленским в США плана трансформации страны.

Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам члена Совфеда, такая дорогостоящая задумка должна превратить Украину из «форпоста коррупции в форпост прогресса». Однако Зеленский может столкнуться с трудностями касательно финансирования своих планов, считает сенатор.

«Осталось убедить Запад, что деньги не сгинут в первом форпосте. Как было до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. Он заявил, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба» и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Украинский лидер выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этой задумки.

Политика,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Джордж Вашингтон,Соединенные Штаты,Украина,
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