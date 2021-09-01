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Путин фразой «ночью разбуди — я вам все расскажу» оценил свои знания политики

Lenta.ru
29 минут назад

Президент России Владимир Путин оценил свои знания в сфере внутренней и внешней политики. Общаясь со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке глава государства отметил, что он хороший специалист в сфере внутренней и внешней политики. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», трансляция «Открытого урока» ведется на YouTube.

Путин фразой «ночью разбуди — я вам все расскажу» оценил свои знания политики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночью разбуди — я вам все расскажу в сфере внутренней и внешней политики», — заявил российский лидер.

В этих вопросах, как отметил глава государства, он мог бы «говорить так, чтобы от зубов отскакивало». Однако темой встречи со школьниками Путин выбрал историю, в которой считает себя больше экспертом, чем специалистом.

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Политика,Владимир Путин,Владивосток,
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