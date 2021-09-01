Путин рассказал о своих детских мечтах

«Мне удалось добиться того, о чём я мечтал. В этом отношении я счастлив. В разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития, видением мира. Как и многие мальчишки, хотел быть моряком, летчиком, разведчиком. И я реализовал многое. Но это не главное, главное воспитание, цели», — сказал Владимир Путин.