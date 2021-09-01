Путин поздравил педагогов и учащихся с Днем знаний

На встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" по случаю Дня знаний глава государства поздравил школьников, студентов, родителей, педагогов "с замечательным праздником - новым годом, с новым учебным годом". "У нас один из самых любимых праздников в стране - это Рождество и Новый год, но ведь и 1 сентября это тоже новый год, учебный год", - объяснил Путин.

Он признался, что в первую очередь хочет поздравить "малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, их родителей, мам, бабушек, воспитателей". "Если для старших школьников все уже идет более или менее по накатанной, происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение того процесса обучения, к которому начиная со 2-3 класса уже более-менее все привыкают, для первоклашек это новая страница в жизни, начало их судьбы с точки зрения получения знаний и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они потом пойдут по всей жизни", - отметил президент.