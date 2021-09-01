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Путин поставил школьников в тупик вопросом по истории

Ura.Ruиещё 6
56 минут назад

Школьники из Всероссийского детского центра «Океан» не ответили на вопрос президента России Владимира Путина о том, сколько было лет Александру Невскому, когда он выиграл свою первую битву. Путин решил сам ответить на свой вопрос.

Путин поставил школьников в тупик вопросом по истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он возглавил Русское войско в 19 лет! А брату, который рядом сражался, ему было, по-моему, 16 лет», — сказал Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия-24».

Владимир Путин прилетел во Владивосток 1 сентября для встречи со школьниками. Также глава государства проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Политика,Александр Невский,Владимир Путин,
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