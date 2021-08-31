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РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией

ТАССиещё 3
1 час назад

Соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) России и Таджикистана проходит процедуру ратификации, подобные проекты обсуждаются с Киргизией, Казахстаном и Арменией. Об этом заявил во вторник по итогам заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ заместитель председателя Координационного комитета генерал-полковник Юрий Грехов.

"Соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 г., проходит процедуру ратификации", - сказал он.

Грехов также отметил, что "в настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии". По завершении данной работы проект соглашения будет представлен для подписания министрам обороны двух стран. Также, по словам генерал-полковника, "продолжается работа по практической реализации соглашений между РФ и Республикой Армения, Республикой Казахстан".

Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Руководство данными силами и средствами осуществляется национальными командованиями, а координацию совместных действий осуществляет председатель Координационного комитета по вопросам ПВО.

Политика,Россия,Киргизия,Таджикистан,Казахстан,Армения,
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