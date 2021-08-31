Президент подписал Указ о единовременной выплате военнослужащим, озвученной на съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом во вторник, 31 августа, сообщается в документе на официальном портале правовой информации.

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Выплату средств будут осуществлять в сентябре 2021 года. Она будет проводиться на основании приказов командиров и руководителей.

22 августа Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.