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Пушков: в новейшей истории США не было ничего бездарнее войны в Афганистане

Свободная прессаиещё 3
26 минут назад

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях заявил, что афганская кампания США стала самой бездарной в новейшей истории США.

Пушков: в новейшей истории США не было ничего бездарнее войны в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что на эту войну американцы потратили 2,2 триллиона долларов, из которых примерно поровну прямых и сопутствующих расходов.

«В новейшей истории США, полной геополитических просчетов, не было, пожалуй, ничего бездарней и бессмысленней этой войны», - написал он.

Ранее Минобороны США подтвердило информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана.

Политика,Алексей Пушков,Министерство обороны,Совет Федерации,Афганистан,Соединенные Штаты,
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