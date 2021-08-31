Пушков: в новейшей истории США не было ничего бездарнее войны в Афганистане

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях заявил, что афганская кампания США стала самой бездарной в новейшей истории США.
Он отметил, что на эту войну американцы потратили 2,2 триллиона долларов, из которых примерно поровну прямых и сопутствующих расходов.
«В новейшей истории США, полной геополитических просчетов, не было, пожалуй, ничего бездарней и бессмысленней этой войны», - написал он.
Ранее Минобороны США подтвердило информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана.