В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Раскрыты планы генерала Лебедя сменить Ельцина на посту президента

News.ruиещё 4
59 минут назад

Генерал Александр Лебедь, знавший о проблемах со здоровьем у главы государства Бориса Ельцина, планировал в будущем занять президентское кресло. Об этом Lenta.ru рассказал пресс-секретарь Лебедя в 1996–1997 годах Александр Бархатов.

Раскрыты планы генерала Лебедя сменить Ельцина на посту президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Являясь секретарём Совета безопасности России, генерал подписал в 1996 году Хасавюртовские соглашения с чеченскими боевиками «не из любви и преданности первому президенту России», а в надежде в будущем стать во главе страны.

Вы бы видели, какие утечки о здоровье Бориса Николаевича к нам стекались... Лебедь уже и при людях не из самого близкого круга меня подкалывал, хлопая по плечу: «Поди представляешь себя в роли пресс-секретаря в кабинете с кремлёвской форточкой?» — рассказал Бархатов.

Хасавюртовские соглашения были заключены 31 августа 1996 года. Благодаря договору, который подписали тогдашний секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и начальник штаба чеченских боевиков Аслан Масхадов, завершились начатые в 1994 году боевые действия в Чечне. Однако вопрос о статусе региона так и не был решён.

Ранее сообщалось, что соратник президента РСФСР Бориса Ельцина и бывший министр внешних экономических связей республики Виктор Ярошенко обвинил генерала Александра Лебедя в шпионаже в пользу ГКЧП. По его словам, Лебедь поехал в штаб заговорщиков и рассказал им, как организована оборона.

Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в катастрофе вертолёта Ми-8 в районе озера Ойское на Буйбинском перевале.

Политика,Безопасность,Александр Бархатов,Виктор Ярошенко,Александр Лебедь,Аслан Масхадов,Борис Ельцин,Совет безопасности РФ,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители