Раскрыты планы генерала Лебедя сменить Ельцина на посту президента

Генерал Александр Лебедь, знавший о проблемах со здоровьем у главы государства Бориса Ельцина, планировал в будущем занять президентское кресло. Об этом Lenta.ru рассказал пресс-секретарь Лебедя в 1996–1997 годах Александр Бархатов.

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Являясь секретарём Совета безопасности России, генерал подписал в 1996 году Хасавюртовские соглашения с чеченскими боевиками «не из любви и преданности первому президенту России», а в надежде в будущем стать во главе страны.

Вы бы видели, какие утечки о здоровье Бориса Николаевича к нам стекались... Лебедь уже и при людях не из самого близкого круга меня подкалывал, хлопая по плечу: «Поди представляешь себя в роли пресс-секретаря в кабинете с кремлёвской форточкой?» — рассказал Бархатов.

Хасавюртовские соглашения были заключены 31 августа 1996 года. Благодаря договору, который подписали тогдашний секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и начальник штаба чеченских боевиков Аслан Масхадов, завершились начатые в 1994 году боевые действия в Чечне. Однако вопрос о статусе региона так и не был решён.

Ранее сообщалось, что соратник президента РСФСР Бориса Ельцина и бывший министр внешних экономических связей республики Виктор Ярошенко обвинил генерала Александра Лебедя в шпионаже в пользу ГКЧП. По его словам, Лебедь поехал в штаб заговорщиков и рассказал им, как организована оборона.