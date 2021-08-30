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Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве

ТАССиещё 4
1 час назад

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко встретится с Путиным 9 сентября
Фото: ТАССТАСС

По информации агентства, дата была согласована главами государств во время телефонного разговора ранее в понедельник.

Сообщается, что президенты обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран и международную проблематику, а также "актуальные вопросы двусторонней повестки".

Ранее сообщалось, что Лукашенко утром 30 августа провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого лидеры обсудили, в том числе, ситуацию в Афганистане. В свою очередь, пресс-служба Кремля проинформировала, что Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Белорусскому лидеру в понедельник исполнилось 67 лет. В поздравительной телеграмме своему коллеге, опубликованной на сайте Кремля, Путин высоко оценил его усилия по укреплению союзнических отношений между двумя странами.

В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая личная встреча в 2021 году. До этого лидеры виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили на российской территории.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Москва,Россия,Беларусь,
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