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Песков оценил инициативу Шойгу построить новые города

Москва24иещё 4
1 час назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу о новых городах в Сибири.

В Кремле оценили идею Шойгу о новых городах в Сибири
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя Кремля, предложение является очень важным, развитие страны требует появления новых центров.

"Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Шойгу во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН заявил о необходимости создать в Сибири несколько городов, которые стали бы крупными научно-промышленными центрами. Шойгу также отметил, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.

В этом вопросе министр сослался на подобные планы, существовавшие еще во времена Советского Союза, однако так и не реализованные из-за его распада.

Позже стало известно, что первый из новых крупных городов, которые появятся в Сибири, будет построен на границе двух регионов. Город планируется возвести в районе границы Красноярского края и Хакасии. Реализация проекта должна начаться в 2022 году.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Министерство обороны,РАН,РИА Новости,
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