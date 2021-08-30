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МВД признало пожизненно "нежелательным" нахождение в России комика Идрака Мирзализаде

Газета.Ruиещё 15
50 минут назад

Министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона "О порядке выезда в РФ и въезда в РФ" принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно", — говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В связи с этим правоохранители приняли решение, что пребывание комика в России угрожает общественному порядку, а также правам и интересам других граждан. "В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке", — добавили в МВД.

МВД признало пожизненно "нежелательным" нахождение в России комика Идрака Мирзализаде
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,МВД,Россия,
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