МВД признало пожизненно "нежелательным" нахождение в России комика Идрака Мирзализаде

Министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона "О порядке выезда в РФ и въезда в РФ" принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно", — говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В связи с этим правоохранители приняли решение, что пребывание комика в России угрожает общественному порядку, а также правам и интересам других граждан. "В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке", — добавили в МВД.