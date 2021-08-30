Путин в день рождения Лукашенко дал обещание "белорусским друзьям"

Президент России Владимир Путин направил отмечающему 30 августа 67-летие белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой пообещал постоянную поддержку со стороны России. Текст послания приводится на сайте Кремля.

«Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», — заверил глава российского государства.

Путин высоко оценил вклад Лукашенко в укрепление союзнических отношений между Россией и Белоруссией, а также поблагодарил за усилия по интеграции на евразийском пространстве.