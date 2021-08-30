В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Кадыров поздравил Лукашенко и сделал ему девять комплиментов

Lenta.ru
55 минут назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Пост, в котором содержится девять комплиментов лидеру бывшей советской республики, опубликован в понедельник, 30 августа, в Telegram-канале руководителя российского региона.

Кадыров сделал Лукашенко девять комплиментов
Фото: ReutersReuters

«Александр Григорьевич, безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ. Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, Александр Григорьевич многие годы беззаветно служит своей Родине — Беларуси», — написал он.

Кадыров «с особой теплотой» вспомнил о встречах с Лукашенко во время визитов в Минск, а также пригласил его посетить Чечню, пообещав встретить «с особым радушием».

«В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека», — заверил глава российского региона.

В 2020 году Рамзан Кадыров также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, вспомнив при этом две чеченские войны. Он написал, что относится к действующему главе республики с огромным уважением.

Политика,Александр Лукашенко,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители