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Россия наладит отношения с талибами

Lenta.ru
33 минуты назад

Москва планирует налаживать отношения с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает ТАСС.

Россия наладит отношения с талибами
Фото: ReutersReuters

Дипломат подчеркнул, что российской стороне необходимо поддерживать конструктивные контакты с любой властью в Афганистане. Он понадеялся, что талибы и мирные жители республики не будут использовать оставленное военными США оружие для развязывания гражданской войны.

28 августа Кабулов рассказал, что Россия «относительно комфортно» встретила приход боевиков «Талибана» к власти в Афганистане. По его словам, последние восемь лет Москва налаживала отношения с представителями власти в республике, в том числе, с талибами. Дипломат добавил, что «Талибан» подает обнадеживающие сигналы в вопросе формирования инклюзивного правительства.

Политика,Замир Кабулов,Талибан,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
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