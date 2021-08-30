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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Газета.Ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, достигла своей цели. По предварительным данным, пока нет информации о потерях и ущербе.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта. Атака произошла, когда силы США работали над эвакуацией американцев и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан» (организация запрещена в России). Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в афганской столице.

Политика,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Талибан,Афганистан,Беларусь,
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