Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

«Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, достигла своей цели. По предварительным данным, пока нет информации о потерях и ущербе.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта. Атака произошла, когда силы США работали над эвакуацией американцев и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан» (организация запрещена в России). Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в афганской столице.