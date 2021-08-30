Сенатор оценил слова украинского политика о разрушении России для возврата Крыма

Ни разрушение России, ни превращение Украины в успешное государство в обозримом будущем не случится. Так сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил слова бывшего заместителя главы МИД Украины Александра Чалого о двух вариантах возвращения полуострова под контроль Киева, сообщает в понедельник, 30 августа, NEWS.ru.

Фото: Совет Федерации / Flickr.com Совет Федерации / Flickr.com

«Не будет распада России. Он [Чалый] и сам это признает. В обозримом будущем не будет Украина самой развитой страной Европы. Тем более не будет более развитой, чем Россия», — заявил российский политик.

По словам парламентария, украинский политик фактически признал, что Крым будет вечно в составе России.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый назвал два способа «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева. Первый из них он условно назвал «Карфаген должен быть разрушен», указав, что это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от которой постепенно отказывается Запад в силу ее неэффективности. По его словам, такой план мог бы привести к «развалу России» и стать преимуществом украинской стороны.