В МИД России рассказали об «охоте» США на россиян

Вашингтон на протяжении 13 лет ведет настоящую охоту за россиянами в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США , рассказал уполномоченный министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев , пишет РИА Новости .

Как отметил дипломат, американские спецслужбы с 2008 года активно наблюдают за гражданами России за рубежом. За этот период в Соединенные Штаты экстрадировали около 50 человек. «Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом», — подчеркнул Лукьянцев. Представитель МИД добавил, что, когда россияне предстают перед американским судом, на них оказывается сильное давление. Их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, признанию вины, считает дипломат. По его словам, это делается для того, чтобы человек согласился на сделку с американскими службами. Однако многие россияне, как отметил Лукьянцев, отказываются брать на себя вину.