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Байден уснул во время разговора с премьером Израиля.Видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

Президент США Джо Байден заснул во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. На YouTube появилось видео курьезного момента.

Конфуз произошел в процессе видеотрансляции на сайте Белого дома совместного выступления американского президента и прибывшего на переговоры Вашингтон израильского лидера. В какой-то момент президент США поудобней устроился в своем кресле, сложил руки на животе, опустил голову и закрыл глаза. Он неподвижно сидел в такой позе пока Беннет рассказывал о «новом этапе в прекрасной истории дружбы между Соединенными Штатами и еврейским демократическим государством Израиль ».

Израильский премьер сделал вид, что не заметил произошедшего.

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