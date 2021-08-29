Байден уснул во время разговора с премьером Израиля.Видео

Конфуз произошел в процессе видеотрансляции на сайте Белого дома совместного выступления американского президента и прибывшего на переговоры Вашингтон израильского лидера. В какой-то момент президент США поудобней устроился в своем кресле, сложил руки на животе, опустил голову и закрыл глаза. Он неподвижно сидел в такой позе пока Беннет рассказывал о «новом этапе в прекрасной истории дружбы между Соединенными Штатами и еврейским демократическим государством Израиль ».