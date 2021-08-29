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Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Фото: ReutersReuters

Президент отметил, что угольная отрасль играет важную роль в укреплении индустриального и энергетического потенциала России. Труд шахтеров российский лидер назвал «нелегким» и «самоотверженным».

«Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка», — приводит пресс-служба Кремля слова президента.

Кроме того, Путин также выразил уверенность в том, что работники угольной промышленности будут добиваться новых успехов и честно трудиться.

Ранее Путин поручил кабмину решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию. Речь идет о профессиях мастера буровой установки, бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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