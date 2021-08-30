Россия поможет с восстановлением Афганистана

Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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«Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать», — сообщил Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель МИДа уточнил, что Москва также будет налаживать контакты с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Кабулов также выразил надежду, что талибы не будут использовать оружие, оставленное военными США, для новой гражданской войны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что бойцы «Талибана» захватили больше сотник стволов артиллерии и единиц бронетехники, а также американские вертолеты и самолеты, передает RT.