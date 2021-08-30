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Россия оплатит восстановление Афганистана

Ura.Ruиещё 9
26 минут назад

Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Россия поможет с восстановлением Афганистана
Фото: ReutersReuters

«Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать», — сообщил Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель МИДа уточнил, что Москва также будет налаживать контакты с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Кабулов также выразил надежду, что талибы не будут использовать оружие, оставленное военными США, для новой гражданской войны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что бойцы «Талибана» захватили больше сотник стволов артиллерии и единиц бронетехники, а также американские вертолеты и самолеты, передает RT.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате «Талибан» развернул активное наступление и 15 августа захватил Кабул. Население Афганистана массово пытается покинуть страну. Россия заявляла, что поддерживает контакты с новой властью в стране. Однако, как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва пока не спешит признавать власть «Талибана» в Афганистане, передает «Национальная служба новостей».

Политика,Замир Кабулов,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Талибан,МИД,Россия,Афганистан,
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