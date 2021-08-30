Лавров заявил о сильнейшем давлении Запада на РПЦ

Русская православная церковь испытывает сильнейшее давление со стороны некоторых стран Запада, в частности, США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с общественниками в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«РПЦ имеет свои приходы во многих странах, Русская церковь сейчас испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего, США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия», — сказал глава МИД.

Он вспомнил каноническую Украинскую православную церковь, которая уже долгие годы подвергается нападкам со стороны властей Украины, а также государства Средиземноморья, в частности Сирию, Ливан и Балканы, где проживает много православных верующих и где РПЦ ведет свою деятельность. Лавров добавил, что российское внешнеполитическое ведомство активно контактирует с церковью за рубежом.

«Поэтому Русская православная церковь несет свои ценности за границу, она тоже способствует... отстаиванию традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран. Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти», — сказал министр.