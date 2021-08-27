Захарова: Террористы пытаются осложнить обстановку в Афганистане

"Совершенные на фоне эвакуации иностранного военного контингента из Афганистана атаки являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в этой стране. Призываем к скорейшей нормализации напряженной ситуации вокруг кабульского аэропорта", - отметили в МИД России.