Лавров и Шойгу стали самыми популярными среди лидеров партийных списков

ВЦИОМ представил в пятницу данные социологического исследования, посвященного отношению к лидерам партийных списков перед выборами в российский парламент.

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В целом же опрос продемонстрировал, что в рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует ЕР (среднее значение по всем представителям пятерки - 64%), и уже за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), СРПЗ (28%) и «Яблоко» (24%).

ВЦИОМ уточнил, что методом опроса стало телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, а выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Кроме того, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Статпогрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%, пояснила социологическая служба.

Всего же в инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.

Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября.