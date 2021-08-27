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Лавров и Шойгу стали самыми популярными среди лидеров партийных списков

Газета.Ru
1 час назад

ВЦИОМ представил в пятницу данные социологического исследования, посвященного отношению к лидерам партийных списков перед выборами в российский парламент.

Лавров и Шойгу стали самыми популярными среди лидеров партийных списков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, ТОП-5 политиков по показателю положительного отношения среди тех, кто уже решил голосовать, составили: Сергей Лавров (73% — позитивное отношение), Сергей Шойгу (69%), Владимир Жириновский (44%), Татьяна Буланова (42%) и Геннадий Зюганов (41%).

В целом же опрос продемонстрировал, что в рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует ЕР (среднее значение по всем представителям пятерки - 64%), и уже за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), СРПЗ (28%) и «Яблоко» (24%).

ВЦИОМ уточнил, что методом опроса стало телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, а выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Кроме того, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Статпогрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%, пояснила социологическая служба.

Всего же в инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.

Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября.

Полностью результаты опроса опубликованы 27 августа на сайте ВЦИОМ.

Политика,Татьяна Буланова,Сергей Шойгу,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,Сергей Лавров,КПРФ,ЛДПР,ВЦИОМ,Партия "Яблоко",Единая Россия,Госдума,
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