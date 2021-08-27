Кремль решительным образом осудил теракты в Кабуле

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка) и производные от ИГИЛ, - сказал Песков. - Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности".

Эвакуация из Кабула

"Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона ускорить вывоз своих граждан в связи со взрывами в Кабуле.

25 и 26 августа силами Минобороны РФ были осуществлены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. В МИД РФ подчеркнули, что речь идет не об эвакуации, а о содействии в возвращении на родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане. Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что на самолетах Минобороны РФ из Кабула было вывезено более 360 афганцев с российским гражданством. Вывоз из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины проводился Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.