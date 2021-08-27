Романов предложил сделать анализы на антитела к COVID-19 бесплатными

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой депутатский запрос с предложением включить тестирование на наличие антител к коронавирусу в программу обязательного медицинского страхования. Об этом в четверг сообщает пресс-служба парламентария.

Фото: © Пресс-служба депутата © Пресс-служба депутата

Парламентарий рассказал, что в его адрес поступают многочисленные обращения жителей Санкт-Петербурга с жалобами на недоступность этих тестов. В Северной столице такой анализ можно сделать только платно, а его стоимость составляет не менее тысячи рублей.

Видео дня

Романов подчеркнул, что в условиях тяжёлой экономической ситуации для большинства россиян расходы на тестирование на антитела — это значительная финансовая нагрузка. Из-за этого многие граждане фактически лишены возможности получить информацию о состоянии своего здоровья.

В то же время доступность такого исследования крайне важна, поскольку оно позволяет точно определить фазу инфекционного процесса, отметил парламентарий. Кроме того, проведение анализа на определение в крови антител IgG необходимо в том числе для принятия решения о необходимости вакцинации, добавил Романов.

«Увеличение количества проведённых тестирований будет способствовать повышению эффективности выявления граждан, инфицированных COVID-19, и ограничению дальнейшего распространения инфекции», — говорится в запросе.

Романов отметил, что жители Москвы могут получить соответствующие медицинские услуги бесплатно. Таким образом, москвичи могут исключить ситуации, когда человек в начальной стадии заболевания, ещё не имея симптомов, делает прививку и только усугубляет течение болезни, заявил парламентарий.

В связи с этим законодатель попросил Голикову поручить Минздраву совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования проработать вопрос о включении в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи исследования на определение в крови антител к коронавирусу IgM и IgG.