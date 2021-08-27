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Поклонская переболела COVID-19 и указала на недоработки в здравоохранении

Газета.Ruиещё 7
7 минут назад

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в беседе с РИА "Новости" заявила о том, что переболела COVID-19.

Поклонская переболела COVID-19 и указала на недоработки в здравоохранении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Болела коронавирусом. Температура была, но, слава Богу, выздоровела", - сказала она.

Политик добавила, что во время болезни она обратила внимание на ряд недоработок в отечественной системе здравоохранения.

"К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики", - отметила она.

Ранее стало известно, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская может получить назначение на дипломатический пост. А именно, стать послом России в Кабо-Верде.

Как ожидается, коллеги в Госдуме рассмотрят вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время. Опыта дипломатической работы у Поклонской нет.

Политика,Наталья Поклонская,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,РИА Новости,
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