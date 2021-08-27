В Госдуме предложили отменить МРОТ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нужно отменить. Об этом сообщает URA.RU.
«Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», – сказал он.
Арефьев считает, что зарплата при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. Штрафы и налоги тоже привязаны к величине МРОТ, что, по мнению депутата, вредно, поэтому размеры взысканий не должны быть связаны с прожиточным минимумом.
Ранее в Совфеде заявили, что МРОТ должен расти постепенно, а не скачкообразно. Реализация идеи депутатов ЛДПР повысить МРОТ с 12,8 тыс. рублей до 20 тыс. может привести к большим расходам из госбюджета, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.