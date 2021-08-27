Полиция задержала более 20 участников конфликта в хостеле в ТиНАО

Полицейские задержали более 20 участников конфликта, произошедшего в помещении хостела в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин. «В дежурную часть МО МВД России «Коммунарский» Москвы поступило сообщение о том, что в хостеле на ул. Адмирала Корнилова между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в потасовку. Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В МО МВД России «Коммунарский» для разбирательства доставлено более 20 человек», - рассказал Васенин.

На семерых участников потасовки были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Пятеро из них также были привлечены к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

«Нарушителям судебным органом вынесено решение об административном аресте сроком на 12 суток. Кроме того, решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых граждан о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и об их депортации. Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве», - пояснил представитель ведомства.