В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Калининграде прокомментировали плакаты с регионом в составе Германии

Lenta.ruиещё 18
8 минут назад

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал появившиеся в Германии плакаты политических партий с Калининградом в составе ФРГ. Об этом он рассказал РБК.

В Калининграде прокомментировали плакаты с регионом в составе ФРГ
Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look PressBernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

По словам Лыскова, хочется надеяться на то, что это была техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная акция. Он подчеркнул, что насколько властям региона известно, у Германии нет никаких претензий к территориальной целостности России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку плакатам политических партий 1949 года с картой Германии с Калининградской областью в составе страны, которые неизвестные развесили в Германии. По словам официального представителя Кремля, в Москве негативно относятся к подобным плакатам, однако понимают, что они не отражают официальной позиции ФРГ.

27 августа в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил о непричастности партии к инциденту. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана»

Политика,Новости регионов,Дмитрий Лысков,Дмитрий Песков,Калининградская Область,Калининград,Германия,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители