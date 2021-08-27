В России предложили «национализировать» открытый софт

Минцифры и АНО «Цифровая экономика» к октябрю представит проект мер поддержки развития открытого программного обеспечения и открытой архитектуры (OS и OA). В нем будет предложено распространить привилегии и меры поддержки, которые имеют российские разработчики, на разработчиков открытого софта, сообщает РБК.

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В настоящее время госкомпании и госорганы в процессе госзакупок обязаны отдавать приоритет национальным продуктам, включенным в специальный реестр. При этом если в каких-то направлениях отечественных разработок нет, то госструктуры зачастую не имеют право использовать открытые продукты.

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Документ предлагает создать юридический механизм, чтобы возможно было оплачивать внедрение и техническую поддержку. Среди других предложений — льготные кредиты на производство программных комплексов на базе OS и OA, поддержка компаний, которые проводят техническое сопровождение и доработку продуктов на базе OS и OA. Предполагается выпустить директиву для госкомпаний по использованию конкретных продуктов, а для других участников рынка предусмотреть гранты.

Замглавы Минцифры Максим Паршин подтвердил, что экспертное сообщество разрабатывает стратегию по развитию Open Source. Проект будет доступен для широкого обсуждения в скором времени. В свою очередь представитель ВЭБ.РФ указал, что прорабатываются различные предложения, но окончательных решений пока не принято.

Директор центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух указал, что отрасль будет против предложений в том виде, в каком они сформулированы сейчас. По его словам, инициативы сведут на нет смысл импортозамещения.

Многие открытые продукты размещаются в зарубежных репозиториях, так что с правами на этот софт возникнет неувязка. Чтобы получить те же права, что и российские разработки, открытое ПО должно разрабатываться российской компанией, храниться в отечественном репозитории, не иметь принудительных обновлений из-за рубежа и обладать российской техподдержкой.

В свою очередь председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов заметил, что уже в настоящее время в реестре отечественного ПО имеется несколько решений, где разработчики по сути сменили дизайн чужих продуктов.