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Ассоциация молодых юристов просит расследовать нарушения среди коммунистов

Газета.Ru
30 минут назад

Президент общероссийской общественной организации "Молодежный союз юристов Российской Федерации" Маргарита Пальцева прокомментировала письмо, направленное в Генпрокуратуру РФ, в котором организация просит проверить депутатов Государственной думы VIII созыва Тарнаева А.П., Кумина В.В., Левченко С.Г. и Калашникова Л.И. на предмет возможного нарушения ими ФЗ-79 "о вкладах в иностранных банках".

Ассоциация молодых юристов просит расследовать нарушения среди коммунистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы направили в прокуратуру письмо на основании данных, которые были опубликованы в СМИ. В нем мы попросили проверить, действительно ли эти факты соответствуют действительности. В случае подтверждения этих данных, мы попросили на них отреагировать", - сказала Пальцева.

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Письмо подготовлено на основании статьи в издании "Профиль" от 2 августа 2021 года о том, что кандидаты от КПРФ Александр Тарнаев, Вадим Кумин, Сергей Левченко и Леонид Калашников, возможно, являются лицами, аффилированными с иностранными компаниями. Как указано в обращении, есть основания полагать, что они "являются бенефициарами деятельности компаний, которые выводят деньги из российской юрисдикции в офшорную зону, и тем самым нарушают данные нормы антикоррупционного законодательства".

"Согласно расследованию "Профиля", со ссылкой на публикацию издания "Век", Тарнаев контролирует офшор "Solidarity Finance Limited", находящийся в юрисдикции республики Кипр, через свою дочь Надежду Тарнаеву. Ей принадлежат доли в самарском банке "Солидарность", через который, как предполагают СМИ, могут выводиться деньги из России на зарубежные счета. Чиновники от КПРФ также являются бенефициарами АО "Зарубежэнергопроект", порядка 70% акций которой принадлежит офшору "Binum Securities LTD"", - говорится в публикации агентства "Прайм".

"Молодежный союз юристов" еще в прошлом году выступал с инициативой участия в наблюдении за выборами. Сейчас идет активная подготовка к единому дню выборов. Члены нашей организации анализируют СМИ на предмет нарушений, на которые мы затем реагируем. Все это происходит в рамках законодательства об общественной деятельности и уставной деятельности организации", - добавила Пальцева.

Политика,Вадим Кумин,Калашников Леонид Иванович,Александр Тарнаев,Сергей Левченко,АПБ "Солидарность",КПРФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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